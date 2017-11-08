Федерер: я уверен, что Маррей будет выступать ещё много лет

Швейцарец Роджер Федерер, обыгравший британца Энди Маррея в выставочном матче в Глазго со счётом 6:3, 3:6, [10:6], пожелал своему сопернику полностью восстановиться от травм и вернуться полностью готовым к игре. Для Маррея этот матч стал первым с Уимблдона-2017, где он получил травму бедра.

«Мой большой совет тебе — полностью восстанови здоровье, приятель. Вот и всё, не торопись. Неважно, как долго продлится этот процесс. Когда ты вернёшься, нужно быть готовым на сто процентов. Иначе ты не будешь чувствовать, что можешь играть в свой лучший теннис и выигрывать крупные турниры. Мудрость заключается в том, чтобы пропустить дополнительную неделю или месяц. Оно того стоит. Я уверен, что Энди будет выступать ещё много лет, и понимаю, что как профессиональный спортсмен он хочет вернуться как можно скорее. Приятно было вновь увидеть тебя на корте», — цитирует Федерера Eurosport.