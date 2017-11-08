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175 лет назад 2016
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Наряды Шараповой, С. Уильямс, Возняцки претендуют на звание лучшего в 2017 году

Теннис

Официальный сайт WTA представил список нарядов, один из которых будет назван лучшим в 2017 году. В него вошли платья победительницы Итогового чемпионата 2017 года датчанки Каролины Возняцки, американок Винус и Серены Уильямс, чешки Каролины Плишковой, россиянки Марии Шараповой, испанки Гарбинье Мугурусы, француженки Кристины Младенович и представительницы Словакии Доминики Цибулковой.

Видео со всеми нарядами доступно в официальном «твиттере» WTA-тура.

Проголосовать за один из вариантов можно на официальном сайте WTA-тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Винус Уильямс Гарбинье Мугуруса Доминика Цибулкова Каролина Возняцки Каролина Плишкова Кристина Младенович Мария Шарапова Серена Уильямс
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