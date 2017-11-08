Надаль сыграет с Тимом, Димитровым и Гоффеном на Итоговом чемпионате ATP

Стали известны результаты жеребьёвки группового этапа Итогового чемпионата ATP, который пройдёт в Лондоне. В группу Пита Сампраса попали испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров и представитель Бельгии Давид Гоффен.
В группе Бориса Беккера сыграют швейцарец Роджер Федерер, немец Александр Зверев, хорват Марин Чилич и представитель США Джек Сок.
Итоговый чемпионат ATP пройдёт с 12 по 19 ноября в O2 Arena. Действующим победителем турнира является британский теннисист Энди Маррей, досрочно завершивший сезон из-за травмы бедра.