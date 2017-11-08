Родина взяла всего два гейма в матче с Голубич на турнире в Хуахине

Российская теннисистка Евгения Родина (2) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Хуахине, в двух партиях проиграв представительнице Швейцарии Виктории Голубич со счётом 1:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты. Евгения совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Голубич поспорит с победительницей поединка Янина Викмайер (Бельгия, 5) — Луксика Кумкхум (Таиланд).