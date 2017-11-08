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Лыкина уступила Бенчич во втором круге турнира в Хуахине

Теннис

Российская теннисистка Ксения Лыкина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Хуахине, в двух партиях проиграв представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут. Ксения трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Белинды 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Бенчич поспорит с победительницей матча Виталия Дьяченко (Россия) — Ирина Хромачёва (Россия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Белинда Бенчич
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