Лыкина уступила Бенчич во втором круге турнира в Хуахине

Российская теннисистка Ксения Лыкина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Хуахине, в двух партиях проиграв представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут. Ксения трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Белинды 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Бенчич поспорит с победительницей матча Виталия Дьяченко (Россия) — Ирина Хромачёва (Россия).