Виландер: Федерер и Надаль сейчас играют лучше, чем 4-5 лет назад

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер заявил, что испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер сейчас играют гораздо лучше, чем несколько лет назад, и продолжают прогрессировать.

«Мы думали, что Роджер и Рафа достигли своего пика четыре-пять лет назад, но сейчас они играют даже лучше и прибавляют с каждой неделей. С тактической точки зрения, Федерер сейчас выигрывает больше розыгрышей в три-четыре удара. Он понял, что не может играть на задней линии с Джоковичем и Марреем и должен поблагодарить Эдберга за поставленный бэкхенд и удар с лёта.

Надаль сейчас демонстрирует свой лучший теннис. Он внёс изменения в свою подачу, действует разнообразнее. Он стал раньше принимать мяч с бэкхенда, уже не находясь так далеко на задней линии в розыгрышах. Рафа всегда учится и хочет что-то менять, потому что он жаждет провести идеальный теннисный матч. Столь голодных до побед игроков, как Федерер и Надаль, ещё не было. Пожалуй, в этом Рафа даже превосходит Роджера», — цитирует Виландера Expressen.