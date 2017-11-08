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Хачанов победил Доналдсона на турнире «Мастерс U21» в Милане

Теннис

Россиянин Карен Хачанов (2) во втором туре группового этапа турнира «Мастерс U21» в Милане уверенно победил американца Джареда Доналдсона со счётом 4:1, 4:3 (7:3), 4:2. Продолжительность поединка составила всего 59 минут. 21-летний москвич, занимающий 45-е место в рейтинге АТР, исполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 3 брейк-пойнта из 4 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

В первом туре оба теннисиста потерпели поражения. В четверг, 9 ноября, Хачанов сыграет с хорватом Борной Чоричем, а Доналдсон встретится с ещё одним представителем России Даниилом Медведевым.

Милан-U21 2017. Группа В
08 ноября 2017 года, среда. 16:10 МСК
Карен
Хачанов
Джаред
Доналдсон
4:1 4:3 4:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Карен Хачанов
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