Академия Островского в 2018 году примет турнир ITF с призовым фондом $ 100 тыс.

Академия Александра Островского в Химках получила право на проведение женского турнира категории ITF с призовым фондом $ 100 тыс. Соревнования состоятся с 30 апреля по 6 мая 2018 года на харде.



Соревнования O1 Properties Ladies Cup впервые прошли в 2016 году. Тогда их призовой фонд составил $ 10 тыс. В 2017-м участницы турнира в общей сложности заработали $ 25 тыс.

За неделю проведения турнир O1 Properties Ladies Cup 2017 посетили около 5000 человек. В их числе первый вице-президент ФТР Владимир Лазарев, вице-президент ФТР, вице-президент Европейской теннисной ассоциации Tennis Europe, директор турнира WTA Tour «ВТБ Кубок Кремля» Алексей Селиваненко, известный телекомментатор Софья Тартакова, а также российская гимнастка, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Маргарита Мамун.