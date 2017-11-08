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Рублёв проиграл Чхун Хёну и потерпел первое поражение на «Мастерсе U21» в Милане

Теннис

Россиянин Андрей Рублёв (1) проиграл корейцу Чхун Хёну (6) со счётом 0:4, 1:4, 3:4 (1:7) во втором туре группового этапа турнира «Мастерс U21» в Милане. Продолжительность поединка составила 1 час 8 минут. 20-летний москвич, занимающий 37-е место в рейтинге АТР, обошёлся без эйсов, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 2 брейк-пойнта из 9 и проиграл 5 геймов на своей подаче. Чхён Хён трижды подал навылет при 2 двойных.

В первом туре оба теннисиста добились побед, а в заключительном туре Рублёв сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым, а Чхун Хён встретится с итальянцем Джанлуиджи Куинци.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Милан-U21 2017. Группа А
08 ноября 2017 года, среда. 17:35 МСК
Андрей
Рублёв
Чхун
Хён
0:4 1:4 3:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Рублёв
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