Хачанов: я провёл хороший матч, сегодня всё было на моей стороне

Россиянин Карен Хачанов, переигравший в матче турнира «Мастерс U21» в Милане американца Джареда Доналдсона со счётом 4:1, 4:3 (7:3), 4:2, прокомментировал ход встречи.

«Вчера тоже был хороший матч, лишь несколько розыгрышей предопределили его исход. Сегодня же всё было на моей стороне. Я провёл хороший матч и доволен своей игрой, хотя и накануне показал неплохой теннис.

Почему сегодня на корт не выходил мой тренер? Мы с Гало договорились, что я попрошу его выйти, если будет необходимость, но сегодня всё было у меня под контролем", — приводит слова Хачанова официальный сайт турнира.