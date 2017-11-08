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Чхун Хён: мы с Рублёвым знали, чего ожидать друг от друга

Теннис

Кореец Чхун Хён поделился впечатлениями от победы над россиянином Андреем Рублёвым со счётом 4:0, 4:1, 4:3 (4:1) в матче турнира «Мастерс U21» в Милане.

«Счёт выглядит лёгким, но борьба на корте шла очень упорная. Победа далась тяжело. Я старался показывать свой лучший теннис и концентрироваться на каждом розыгрыше. Мы с Андреем уже играли в этом году, так что знали, чего ждать друг от друга», — приводит слова Чхун Хёна официальный сайт турнира.

Чхун Хён досрочно гарантировал себе участие в полуфинале соревнований.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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