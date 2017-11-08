Надаль сыграет на Итоговом турнире АТР в Лондоне

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сможет выступить на Итоговом турнире АТР, который пройдёт в Лондоне с 12 по 19 ноября. Об этом рассказал тренер спортсмена Карлос Мойя.

«У Рафы всё в порядке, колено не беспокоит. Он решил взять паузу, чтобы не рисковать. Он точно сыграет в Лондоне, потому что это единственный крупный трофей, который он ещё не выигрывал», — приводит слова Мойи Sky Sports.

Напомним, что Надаль снялся с четвертьфинала «Мастерса-1000» в Париже. На групповом этапе в Лондоне Рафаэль сыграет с австрийцем Домиником Тимом, бельгийцем Давидом Гоффеном и болгарином Григором Димитровым.