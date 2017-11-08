Дубров: Лукашенко приятно пообщаться с молодыми и красивыми теннисистками

Капитан сборной Беларуси в Кубке Федерации Эдуард Дубров затруднился ответить на вопрос, является ли его команда фаворитом противостояния со сборной США в финале Мировой группы турнира.

«Являемся ли фаворитами? А вы как считаете? Если считаете нас фаворитом, что ж, будем фаворитами. Мы об этом не думаем. Просто выходим и играем. Так что трудно сказать, чьи шансы выше.

Мы уже привыкли, что глава государства посещает теннисные матчи. Без него, неверное, игры уже будут не те. Он любит прийти в раздевалку и подбодрить девчонок. Думаю, президент зайдёт и на этот раз. Ему тоже приятно пообщаться с молодыми и красивыми девочками. К тому же их это ни к чему не обязывает", — приводит слова Дуброва «Прессбол».