Шаповалов поспорит с Рублёвым за выход в полуфинал «Мастерса U21» в Милане

Канадец Денис Шаповалов (3) во втором туре группового этапа турнира «Мастерс U21» в Милане оказался сильнее итальянца Джанлуиджи Квинци (8) со счётом 4:1, 4:1, 3:4 (5:7), 4:3 (7:5). Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. 18-летний уроженец Тель-Авива, занимающий 51-е место в рейтинге АТР, 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 11 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

Таким образом, кореец Чхун Хён досрочно обеспечил себе первое место в группе А, а вторую путёвку в полуфинал из этого квартета разыграют россиянин Андрей Рублёв (1) и Шаповалов.