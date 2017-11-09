Гасанова проиграла во втором круге турнира ITF в Шэньчжэне

Российская теннисистка Анастасия Гасанова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира ITF в Шэньчжэне с призовым фондом $ 100 тыс. В матче второго круга она проиграла представительнице Китая Лю Фанчжу (4) со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут. Анастасия трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Лю Фанчжу поспорит с победительницей матча Нина Стоянович (Сербия) — Лу Цзинцзин (Китай, 5).