Димитров: трудности сделали меня сильнее

Болгарин Григор Димитров прокомментировал первое в своей карьере попадание на Итоговый чемпионат АТР, который пройдёт в Лондоне с 13 по 20 ноября. На групповом этапе он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, австрийцем Домиником Тимом и бельгийцем Давидом Гоффеном.

«Это было нелегко, но трудности сделали меня сильнее, и я извлёк немало позитивных моментов. Итоговый чемпионат ATP – это особенное место для всех. Я всегда хотел сыграть на этом турнире и быть частью элитной группы. Это лучшая награда за успешное выступление в сезоне», — приводит слова Димитрова официальный сайт тура.