Аннакон: у Федерера выдающийся чемпионский менталитет

Пол Аннакон, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, выразил своё восхищение талантом и достижениями бывшего подопечного.

“Когда я тренировал Пита Сампраса, то очень живо помню, как он проиграл Роджеру в четвёртом круге Уимблдона 2001 года. Та встреча осталась их единственной. В тот день я чётко понял, что в мужском теннисе появился большой талант.

Я всегда говорил, что великие спортсмены отличаются от других. Они — исключения, а не правила. К Роджеру нельзя применять стандартных правил. Он постоянно их нарушает, повышает стандарты и ожидания. Мы же можем лишь задаваться вопросом, как много он ещё может достичь?

Роджер спокойно принимает поражения и не позволяет им влиять на него в дальнейшем и вызывать сомнения, как часто случается с другими игроками. У него выдающийся чемпионский менталитет», — цитирует Аннакона официальный сайт тура.