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Плишкова, Кис, Цибулкова — кандидаты на звание обладательницы лучшего форхенда

Теннис

Официальный сайт WTA провёл опрос среди участниц Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, попросив назвать теннисистку с лучшим ударом с форхенда.

В частности, Елена Остапенко из Латвии назвала словачку Доминику Цибулкову: «У неё прекрасная техника удара с форхенда. К тому же она может выполнять удары навылет практически в любой позиции на корте».

В итоге WTA решила провести опрос среди болельщиков, предложив пять кандидатур: Каролину Плишкову (Чехия), Мэдисон Кис (США), Саню Мирзу (Индия), Саманту Стосур (Австралия), Доминику Цибулкову (Словакия).

Проголосовать можно на официальном сайте тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Доминика Цибулкова Елена Остапенко Каролина Плишкова Мэдисон Кис Саманта Стосур Саня Мирза
Новости. Теннис
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