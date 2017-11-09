Победа Хачанова, поражения Рублёва и Медведева — в обзоре игр «Мастерса U21»

Канадец Денис Шаповалов обыграл итальянца Джанлуиджи Квинци на турнире «Мастерс U21» в Милане со счётом 4:1, 4:1, 3:4 (5:7), 4:3 (7:5).
Россиянин Карен Хачанов оказался сильнее представителя США Джареда Доналдсона — 4:1, 4:3 (7:3), 4:2.
Россиянин Андрей Рублёв уступил Чхун Хёну из Южной Кореи со счётом 0:4, 1:4, 3:4 (1:7). Ещё один представитель России Даниил Медведев уступил хорватскому теннисисту Борне Чоричу — 3:4 (5:7), 4:2, 1:4, 2:4.
Видеообзор прошедших матчей на турнире доступен на «Чемпионате».