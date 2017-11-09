Чорич: особенно тяжёлыми в матче с Медведевым были два первых сета

Хорватский теннисист Борна Чорич поделился впечатлениями от победы над россиянином Даниилом Медведевым во втором туре группового этапа «Мастерса U21» в Милане со счётом 4:3 (7:5), 2:4, 4:1, 4:2. Уроженец Загреба выиграл второй матч кряду на этом турнире, Даниил потерпел первое поражение.

«Думаю, в этом матче мы оба потратили немало сил. Особенно тяжёлыми были два первых сета», — приводит слова Чорича официальный сайт тура.

9 ноября Чорич сыграет с россиянином Кареном Хачановым, а Медведев встретится с американцем Джаредом Доналдсоном.