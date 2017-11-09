Дьяченко победила Хромачёву и сыграет с Бенчич на турнире в Хуахине

Российская теннисистка Виталия Дьяченко пробилась в четвертьфинал турнира в Хуахине, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Ирину Хромачёву со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 41 минуту. Виталия 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Дьяченко поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич. Турнир завершится 12 ноября.