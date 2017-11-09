Шаповалов: матч с Куинци получился невероятно трудным

Канадец Денис Шаповалов поделился впечатлениями после победы во втором туре группового этапа турнира «Мастерс U21» в Милане над итальянцем Джанлуиджи Квинци со счётом 4:1, 4:1, 3:4 (5:7), 4:3 (7:5).

«Это был невероятно трудный матч. Джанлуиджи в третьем сете стал играть просто невероятно. Мне было нелегко психологически, и я горжусь собой, что сумел справиться.

Я знал, что могу диктовать условия на корте благодаря своему форхенду, поэтому старался использовать его как можно чаще.

Соперник проделал отличную работу, посылая мяч мне под бэкхенд в третьем и четвёртом сетах. Но я нашёл свои шансы и использовал их. В целом я сыграл хорошо, достаточно агрессивно», — цитирует Шаповалова официальный сайт тура.