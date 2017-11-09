Квинци: участие в «Мастерсе U21» — это невероятный опыт для меня

Итальянец Джанлуиджи Квинци поделился впечатлениями после поражения во втором туре группового этапа турнира «Мастерс U21» в Милане от канадца Дениса Шаповалова со счётом 1:4, 1:4, 4:3 (7:5), 3:4 (5:7).

«Это был невероятный опыт для меня, так как я получил возможность сыграть с топ-соперниками моего возраста и даже моложе. Вчера я провёл потрясающий матч с Андреем Рублёвым. Я чувствую, что готов играть на таком уровне. Но иногда у меня возникают трудности в важные моменты и приходится нелегко физически. Сегодня два первых сета получились очень сложными. Я ощущаю усталость», — цитирует Квинци официальный сайт тура.