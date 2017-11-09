Рублёв: горжусь, что меня сравнивают с Кафельниковым и Сафиным

Российский теннисист Андрей Рублёв признался, что поставил перед собой цель добиться успехов, сравнимых с результатами его кумиров — экс-первых ракеток мира Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

«Кафельников и Сафин были большими звёздами. Я горжусь тем, что меня сравнивают с ними. Они — источники вдохновения для будущей карьеры. Моя цель — достичь результатов, сравнимых с успехами Кафельникова и Сафина. Надеюсь, люди будут говорить о новом победном поколении российского тенниса», — цитирует Рублёва Tennis World USA.