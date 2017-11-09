Текстовая онлайн-трансляция матча Доналдсон — Медведев в Милане

Россиянин Даниил Медведев (7) в третьем туре группового этапа турнира «Мастерс U21» в Милане сыграет с американцем Джаредом Доналдсоном (5). Поединок начнётся приблизительно в 17:45 по московскому времени. Ранее соперники друг с другом не играли.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Доналдсон проиграл две первые встречи, а Медведев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова и уступил хорвату Борне Чоричу. Джаред является 55-й ракеткой мира, а Даниил занимает 65-е место в рейтинге АТР.