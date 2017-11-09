Чхун Хён завершил групповой этап в Милане без поражений

Южнокореец Чхун Хён завершил выступления в группе A «Мастерса U21» в Милане (Италия) с идеальным результатом, выиграв все три матча. В последнем туре группового раунда Хён победил итальянца Джанлуиджи Квинци, потерявшего шансы на выход в плей-офф, — 1:4, 4:1, 4:2, 3:4 (6:8), 4:3 (7:3).



Несмотря на сокращённый формат матчей на этом соревновании и фактически товарищеский характер самого поединка, теннисисты провели на корте больше двух часов (2 часа 11 минут).



В полуфинале Чхун Хён сыграет с соперником, который займёт второе место в группе B. За вторую путёвку в полуфинал из группы A в очном противостоянии поспорят россиянин Андрей Рублёв и канадец Денис Шаповалов.