Медведев в четырёх сетах победил Доналдсона на «Мастерсе U21» в Милане

Россиянин Даниил Медведев одержал вторую победу в группе B на турнире «Мастерс U21» в Милане (Италия), переиграв американца Джареда Доналдсона в четырёх партиях — 3:4 (3:7), 4:2, 4:3 (7:1), 4:0.



Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты.



Медведев вышел на второе место в группе с двумя победами и одним поражением. Лидером остаётся выигравший оба матча хорват Борна Чорич, который последним запуском сыграет с россиянином Кареном Хачановым, одержавшим одну победу и потерпевшим одно поражение. Таким образом, судьба путёвок в плей-офф определится именно в игре между Чоричем и Хачановым.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.