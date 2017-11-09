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Медведев в четырёх сетах победил Доналдсона на «Мастерсе U21» в Милане

Теннис

Россиянин Даниил Медведев одержал вторую победу в группе B на турнире «Мастерс U21» в Милане (Италия), переиграв американца Джареда Доналдсона в четырёх партиях — 3:4 (3:7), 4:2, 4:3 (7:1), 4:0.

Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты.

Медведев вышел на второе место в группе с двумя победами и одним поражением. Лидером остаётся выигравший оба матча хорват Борна Чорич, который последним запуском сыграет с россиянином Кареном Хачановым, одержавшим одну победу и потерпевшим одно поражение. Таким образом, судьба путёвок в плей-офф определится именно в игре между Чоричем и Хачановым.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Милан-U21 2017. Группа В
09 ноября 2017 года, четверг. 18:35 МСК
Джаред
Доналдсон
Даниил
Медведев
4:3 2:4 3:4 0:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Даниил Медведев
Новости. Теннис
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