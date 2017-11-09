Блинкова в двух сетах победила Корне, получившую первый номер посева в Лиможе

Россиянка Анна Блинкова стала четвертьфиналисткой турнира в Лиможе (Франция), со счётом 6:2, 6:3 победив местную теннисистку и первую ракетку соревнований — Ализе Корне.



Матч продлился 1 час 24 минуты. Блинкова не выполнила ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 17. На счету Корне 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Подач навылет у неё тоже не было.



За выход в полуфинал Блинкова поспорит с румынкой Моникой Никулеску (5). Также на этой стадии сыграет россиянка Екатерина Александрова (2), соперницей которой станет немка Антония Лоттнер.