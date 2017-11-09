35-летний испанец Давид Феррер впервые станет отцом. Об этом экс третий номер мирового рейтинг-листа и финалист «Ролан Гаррос» — 2013 сообщил в своём «твиттере», выложив фотографию УЗИ беременной супруги, Марты Торнел. Через некоторое время Давид удалил пост, успев получить немало поздравлений.

Этот сезон Феррер завершил тремя поражениями подряд. Наиболее удался ему отрезок в июле и августе, когда он завоевал титул в Бостаде и пробился в полуфинал «Мастерс 1000» в Цинциннати.

Напомним, недавно стало известно, что отцом во второй раз стал экс первый номер мирового рейтинг-листа британец Энди Маррей.