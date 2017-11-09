Медведев: к сожалению, сегодня придётся болеть за Чорича против Хачанова

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над американцем Джаредом Дональдсоном на «Мастерс U21» в Милане в четырёх партиях. Медведев выйдет в полуфинал в случае победы хорвата Борны Чорича над россиянином Кареном Хачановым, а также при победе Хачанова в пяти сетах.



«Это был очень тяжёлый матч. Джареду было нечего терять, и в первых партиях он играл великолепно. Мне удалось выстоять, однако было очень непросто. Рад, что я победил и, надеюсь, мне удастся выйти в полуфинал.



Я пойду смотреть матч Борны с Кареном, и, к сожалению, сегодня мне придётся болеть за Борну. В жизни я очень спокойный человек, но когда речь идёт о победах в спорте, я буквально схожу с ума. Уверен, сегодня перед телевизором так и будет», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.