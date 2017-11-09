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Рублёв пробился в полуфинал «Мастерса U21» в Милане, победив Шаповалова

Теннис

Россиянин Андрей Рублёв пробился в полуфинал «Мастерса U21» в Милане, одолев канадца Дениса Шаповалова в пяти партиях — 4:1, 3:4 (8:10), 4:3 (7:2), 0:4, 4:3 (7:3).

Поединок продлился 2 часа 5 минут. Рублёв сделал 2 эйса, допустил 6 двойных ошибок и использовал 2 брейк-пойнта. На счету Шаповалова 8 подач навылет, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта.

Благодаря этой победе Рублёв занял второе место с двумя победами и одним поражением. Поединок с Шаповаловым был решающим — победитель выходил в полуфинал, проигравший становился третьим в группе.

Милан-U21 2017. Группа А
09 ноября 2017 года, четверг. 21:40 МСК
Андрей
Рублёв
Денис
Шаповалов
4:1 3:4 4:3 0:4 4:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Рублёв Денис Шаповалов
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