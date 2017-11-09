Рублёв пробился в полуфинал «Мастерса U21» в Милане, победив Шаповалова

Россиянин Андрей Рублёв пробился в полуфинал «Мастерса U21» в Милане, одолев канадца Дениса Шаповалова в пяти партиях — 4:1, 3:4 (8:10), 4:3 (7:2), 0:4, 4:3 (7:3).

Поединок продлился 2 часа 5 минут. Рублёв сделал 2 эйса, допустил 6 двойных ошибок и использовал 2 брейк-пойнта. На счету Шаповалова 8 подач навылет, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта.



Благодаря этой победе Рублёв занял второе место с двумя победами и одним поражением. Поединок с Шаповаловым был решающим — победитель выходил в полуфинал, проигравший становился третьим в группе.