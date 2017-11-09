С. Уильямс возобновила тренировки после рождения дочери

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс возобновила тренировки после рождения дочери Алексис Олимпии, которая появилась на свет в сентябре 2017 года. Об этом рассказал физиотерапевт Уильямс-младшей Рубен Матеу.

«Серена уже тренируется в спортзале, чтобы постепенно набирать форму. Когда мышцы хорошо натренированы, им легче восстанавливаться после отсутствия нагрузок, потому что мышцы обладают памятью. С таким человеком легче достичь результатов», — приводит слова Матеу DPA.

Ранее стало известно, что Серена Уильямс планирует вернуться на корт в начале 2018 года.