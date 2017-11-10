Т. Надаль: Федерер — фаворит Итогового чемпионата АТР в Лондоне

Тони Надаль, дядя и тренер первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, поделился ожиданиями от Итогового чемпионата АТР, который пройдёт в Лондоне с 12 по 19 ноября.

«Понятно, что Федерер является фаворитом. Он играл на очень высоком уровне в течение всего года. Если Рафа сможет показать свой лучший теннис, то всё может произойти. Также большую роль сыграет скорость покрытия.

Мне повезло, что моя жизнь в теннисе прошла рядом с одним из величайших игроков в истории. Я буду скучать по турнирами и тренировкам, но уверен, что и на Мальорке отлично проведу время", — приводит слова Тони Надаля Marca.