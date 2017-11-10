Федерер выиграл три награды премии АТР, Шаповалов получит приз «Прогресс года»

АТР объявила обладателей наград по итогам сезона 2017 года. Швейцарец Роджер Федерер победил в номинации «Возвращение года». Кроме того, 36-летний уроженец Базеля в 13-й раз в карьере стал обладателем награды Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру, а также 15-й год подряд уроженец был признан любимцем болельщиков.

Тренером года стал Невилл Годвин, бывший наставник южноафриканца Кевина Андерсона. В номинации «Прогресс года» первенствовал канадец Денис Шаповалов. Братья Боб и Майк Брайаны в 13-й раз подряд были признаны любимцами болельщиков в парном разряде.



Румын Хоря Тецэу получит награду Артура Эша за активное участие в благотворительности.