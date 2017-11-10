Рублёв: ненавижу играть тай-брейки, это слишком большой стресс

Россиянин Андрей Рублёв, победивший канадца Дениса Шаповалова на тай-брейке пятой партии и пробившийся в полуфинал «Мастерса U21» в Милане, прокомментировал этот успех.



«Это был очень, очень тяжёлый матч. Я очень рад, что в итоге сумел победить. Надеюсь, мы ещё не раз сыграем и с Денисом, и с другими молодыми парнями. Будет здорово, если мы часто будем встречаться на турнирах высокого уровня.



Что я могу сказать по поводу большого количества сыгранных мной в Милане тай-брейков? Ненавижу это. Слишком большой стресс, слишком большое давление», — цитирует Рублёва официальный сайт соревнований.