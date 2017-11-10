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Хачанов уступил Чоричу в пяти сетах на турнире в Милане

Теннис

Российский теннисист Карен Хачанов уступил сопернику из Хорватии Борне Чоричу в заключительном поединке группы В Молодёжного итогового турнира в Милане в пяти сетах. Результат игры — 3:4, 2:4, 4:2, 4:0, 4:2.

Матч продолжался 1 час 49 минут. Хачанов 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Что касается Чорича, у хорвата 4 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Таким образом, Чорич занял первое место в группе с тремя победами и в полуфинале турнира встретится с Андреем Рублёвым. Вторым в группе стал Даниил Медведев, выигравший два матча. Россиянин сыграет с корейцем Чон Хёном.

Милан-U21 2017. Группа В
10 ноября 2017 года, пятница. 00:05 МСК
Карен
Хачанов
Борна
Чорич
4:3 4:2 2:4 0:4 2:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Борна Чорич Карен Хачанов
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