Хачанов уступил Чоричу в пяти сетах на турнире в Милане

Российский теннисист Карен Хачанов уступил сопернику из Хорватии Борне Чоричу в заключительном поединке группы В Молодёжного итогового турнира в Милане в пяти сетах. Результат игры — 3:4, 2:4, 4:2, 4:0, 4:2.



Матч продолжался 1 час 49 минут. Хачанов 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Что касается Чорича, у хорвата 4 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.



Таким образом, Чорич занял первое место в группе с тремя победами и в полуфинале турнира встретится с Андреем Рублёвым. Вторым в группе стал Даниил Медведев, выигравший два матча. Россиянин сыграет с корейцем Чон Хёном.