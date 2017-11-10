Чхун Хён: для меня было большой честью вновь сыграть с Квинци

Южнокорейский теннисист Чхун Хён поделился впечатлениями после победы над представителем Италии Джанлуиджи Квинци в матче третьего тура группового этапа «Мастерса U21» в Милане со счётом 1:4, 4:1, 4:2, 3:4 (6:8), 4:3 (7:3). Чхун Хён, выигравший три матча кряду, за выход в финал поспорит с россиянином Даниилом Медведевым.

«Для меня было большой честью вновь сыграть с Джанлуиджи. Я очень рад победе и с нетерпением жду полуфинального матча», — приводит слова представителя Южной Кореи официальный сайт тура.