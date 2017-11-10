Доналдсон: по ходу сезона были спады, но 2018 год начнётся с чистого листа

Американский теннисист Джаред Доналдсон поделился впечатлениями после поражения от представителя России Даниила Медведева в матче третьего тура группового этапа «Мастерса U21» в Милане (Италия) со счётом 4:3 (7:3), 2:4, 3:4 (1:7), 0:4.

«На протяжении года у меня случались взлёты и падения, но затем ты словно перезагружаешься. 2018 год я начну с чистого листа», — приводит слова Доналдсона официальный сайт соревнований.

21-летний уроженец Провиденса завершил сезон семью поражениями подряд. Турнир в Милане завершится 11 ноября.