Чорич: когда я выиграл третий сет, уровень игры Хачанова немного снизился

Хорватский теннисист Борна Чорич поделился впечатлениями от победы над россиянином Кареном Хачановым в третьем туре группового этапа «Мастерса U21» в Милане со счётом 3:4 (3:7), 2:4, 4:2, 4:0, 4:2.

«Ощущения просто прекрасные, но сейчас мне нужно отдохнуть и сосредоточиться на подготовке к полуфиналу.

Я немного изменил свою тактику и стал играть агрессивнее по ходу встречи. Я чаще входил в корт и начал больше атаковать. Я использовал свои шансы. Когда я выиграл третий сет, уровень игры Хачанова немного снизился, а я прибавил», — цитирует Чорича официальный сайт тура.