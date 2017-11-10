Стивенс: после победы на US Open ничего в моей жизни не изменилось

Победительница US Open 2017 года американка Слоан Стивенс призналась, что после завоевания титула в Нью-Йорке в её жизни особых изменений не произошло. Уроженка Плантейшена вошла в состав сборной США на финал Кубка Федерации с командой Беларуси, который пройдёт в Минске 11-12 ноября.

«После победы в Нью-Йорке ничего в моей жизни не изменилось. Я ничего не купила, никуда не отправилась. Кажется, всё осталось как прежде. После финала Кубка Федерации я планирую сделать что-нибудь весёлое и хочу просто насладиться межсезоньем», — приводит слова Стивенс официальный сайт тура.