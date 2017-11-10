Вандевей: очень сложно найти мотивацию после US Open

Американка Коко Вандевей призналась, что ей было непросто найти мотивацию после US Open-2017, на котором она дошла до полуфинала. 10-я ракетка мира вошла в состав сборной США на финал Кубка Федерации с командой Беларуси, который пройдёт в Минске 11-12 ноября.

«Осенняя часть сезона получилась для меня очень трудной. Очень сложно найти мотивацию после US Open, потому что это крайне важный турнир для американских игроков. Я даже не знала, что могу войти в топ-10. Сейчас я просто очень рада возможности завершить сезон вместе со своими подругами в Кубке Федерации», — цитирует Вандевей официальный сайт тура.