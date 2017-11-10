Агасси: Федерер доказал, что предсказать точную дату завершения карьеры нельзя

Бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси отметил, что не может предсказать, когда завершит карьеру 19-кратный победитель турниров «Большого шлема» 36-летний швейцарец Роджер Федерер.

“Единственное, что я могу сказать о завершении чьей-либо карьеры: если время приходит, то всё происходит очень быстро. Но Федерер доказывает, что предсказать точную дату завершения карьеры невозможно. К сожалению, рано или поздно нам придётся расстаться и со столь великим игроком”, — приводит слова Агасси ESPN.