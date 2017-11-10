А. Зверев: Роджер и Рафа — фавориты Итогового чемпионата, но я уверен в себе

Немец Александр Зверев назвал швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля главными фаворитами Итогового чемпионата ATP, который пройдёт в Лондоне с 12 по 19 ноября.

«Роджер и Рафа будут фаворитами Итогового чемпионата, особенно на таком покрытии, но я чувствую себя комфортно и уверен в своих силах. Я впервые сыграю на Итоговом чемпионате и, надеюсь, не в последний раз. Я постараюсь подготовиться как можно лучше и выиграть несколько матчей.

Участие в таком турнире — это уже победа. Это доказывает, что ты весь год играл на уровне топ-10. Выступать на Итоговом чемпионате — большая честь», — цитирует Зверева Tennis World USA.