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А. Зверев: Роджер и Рафа — фавориты Итогового чемпионата, но я уверен в себе

Теннис

Немец Александр Зверев назвал швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля главными фаворитами Итогового чемпионата ATP, который пройдёт в Лондоне с 12 по 19 ноября.

«Роджер и Рафа будут фаворитами Итогового чемпионата, особенно на таком покрытии, но я чувствую себя комфортно и уверен в своих силах. Я впервые сыграю на Итоговом чемпионате и, надеюсь, не в последний раз. Я постараюсь подготовиться как можно лучше и выиграть несколько матчей.

Участие в таком турнире — это уже победа. Это доказывает, что ты весь год играл на уровне топ-10. Выступать на Итоговом чемпионате — большая честь», — цитирует Зверева Tennis World USA.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
Теги
Александр Зверев Рафаэль Надаль Роджер Федерер
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