Конта и Стивенс сыграют на турнире в Сиднее в январе 2018 года

Девятая ракетка мира британская теннисистка Йоханна Конта и победительница Открытого чемпионата США 2017 года американка Слоан Стивенс подтвердили своё участие в турнире в Сиднее, который пройдёт в январе 2018 года, сообщает официальный сайт тура.

Конта является действующей победительницей этих соревнований. В финале она обыграла представительницу Польши Агнешку Радваньскую со счётом 6:4, 6:2.

Ранее стало известно, что в Сиднее сыграют победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года Елена Остапенко из Латвии и американка Винус Уильямс.