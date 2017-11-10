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Конта и Стивенс сыграют на турнире в Сиднее в январе 2018 года

Теннис

Девятая ракетка мира британская теннисистка Йоханна Конта и победительница Открытого чемпионата США 2017 года американка Слоан Стивенс подтвердили своё участие в турнире в Сиднее, который пройдёт в январе 2018 года, сообщает официальный сайт тура.

Конта является действующей победительницей этих соревнований. В финале она обыграла представительницу Польши Агнешку Радваньскую со счётом 6:4, 6:2.

Ранее стало известно, что в Сиднее сыграют победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года Елена Остапенко из Латвии и американка Винус Уильямс.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Винус Уильямс Елена Остапенко Йоханна Конта Слоан Стивенс
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