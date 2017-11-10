Дьяченко уступила Бенчич в 1/4 финала турнира в Хуахине, выиграв первый сет 6:0

Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла пробиться в полуфинал турнира в Хуахине, в трёх партиях проиграв представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 6:0, 4:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 42 минуты. Виталия 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в финал соревнований Бенчич поспорит с представительницей Румынии Аной Богдан (6). Турнир завершится 12 ноября.