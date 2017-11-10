Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Хуахине в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Турции Ипек Сойлу не смогли пробиться в финал турнира в Хуахине в парном разряде. В полуфинале лидеры посева проиграли китаянкам Дуань Инъин и Ван Яфань со счётом 7:6 (7:2), 2:6, [5:10]. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.

В финале китаянки сыграют с победительницами матча Далила Якупович (Словения) / Ирина Хромачёва (Россия, 3) — Моник Адамчак (Австралия) / Наоми Броэди (Великобритания, 2). Турнир завершится 12 ноября.