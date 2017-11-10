Ватутин проиграл Ванни в четвертьфинале челленджера во Франции

Россиянин Алексей Ватутин в четвертьфинале турнира серии «челленджер» в Муйирон-ле-Каптиф с призовым фондом 85 тыс. евро проиграл представителю Италии Луке Ванни со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 13 минут. 25-летний уроженец Волгограда, занимающий 186-е место в рейтинге АТР, 1 раз подал навылет и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету Луки 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в финал Ванни поспорит с победителем матча Янник Маден (Германия) — Петер Гоёвчик (Германия, 2).