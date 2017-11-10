Саснович получила награду за выступление в Кубке Федерации

Белоруска Александра Саснович получила специальную награду от Кубка Федерации — Fed Cup Heart Award. Она присуждается игрокам, которые «полностью отдавались игре за свою страну, бились на корте и демонстрировали полную преданность команде». Саснович получила награду за состоявшийся в апреле полуфинал с Швейцарией. Беларусь выиграла со счётом 3-2 (3-1), а Саснович победила в обоих своих матчах — с Викторией Голубич и Тимей Бачински.



«Мне очень приятно выиграть Fed Cup Heart Award. Выступать за свою страну — честь для меня. Рада, что мне удавалось играть хорошо и побеждать»", — приводит слова Саснович официальный сайт Кубка Федерации.



Также Александра сообщила, что перечислит полученные вместе с этой наградой 10 тысяч долларов Наталье Жук — хорошо знакомому ей доктору, которая сейчас болеет и нуждается в помощи.