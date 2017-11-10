Савиных и Заневская без игры прошли в финал турнира в Лиможе

Россиянка Валерия Савиных и бельгийка Марина Заневская (4), ранее представлявшая Украину, без игры вышли в финал турнира серии «челленджер» в Лиможе (Франция) в парном разряде. Они должны были сыграть с румынками Моникой Никулеску и Александрой Каданту (2), которые снялись до матча. Отметим, что Никулеску ранее вышла в полуфинал в одиночном разряде, разгромив россиянку Анну Блинкову (6:2, 6:1).



Соперницами Савиных и Заневской по финальному матчу станут либо россиянка Алла Кудрявцева и голландка Михаэлла Крайчек (3), либо француженки Хлоэ Паке и Полин Пармантье.