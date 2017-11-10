Сампрас: в моём поколении не было такой троицы, как Федерер, Надаль и Джокович

Американец Пит Сампрас выразил восхищение тем, на каком уровне игры много лет держатся Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.



«Честно говоря, я не думал, что мой рекорд в 14 побед на „Шлемах“ побьют так быстро, и к тому же что это сделают сразу два игрока за одно десятилетие. Никто не ожидал, что три парня выиграют так много „Шлемов“. У них уже 47 титулов „мэйджоров“ на троих, это просто невероятно.



В моём поколении победы распределялись между более широким кругом теннисистов. Троицы, доминирующей так сильно, как Роджер, Рафа и Новак, у нас не было — во всяком случае, выступающей так стабильно на протяжении стольких лет. Одно дело — быть лучшим в какой-то временной отрезок, другое — постоянно выступать и продолжать побеждать. Это восхищает меня больше всего. Они регулярно участвуют в турнирах и выигрывают. Это десятилетие действительно было невероятным», — цитирует Сампраса официальный сайт Уимблдона.