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Сампрас: в моём поколении не было такой троицы, как Федерер, Надаль и Джокович

Теннис

Американец Пит Сампрас выразил восхищение тем, на каком уровне игры много лет держатся Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

«Честно говоря, я не думал, что мой рекорд в 14 побед на „Шлемах“ побьют так быстро, и к тому же что это сделают сразу два игрока за одно десятилетие. Никто не ожидал, что три парня выиграют так много „Шлемов“. У них уже 47 титулов „мэйджоров“ на троих, это просто невероятно.

В моём поколении победы распределялись между более широким кругом теннисистов. Троицы, доминирующей так сильно, как Роджер, Рафа и Новак, у нас не было — во всяком случае, выступающей так стабильно на протяжении стольких лет. Одно дело — быть лучшим в какой-то временной отрезок, другое — постоянно выступать и продолжать побеждать. Это восхищает меня больше всего. Они регулярно участвуют в турнирах и выигрывают. Это десятилетие действительно было невероятным», — цитирует Сампраса официальный сайт Уимблдона.

Источник: Официальный сайт Уимблдона Сообщить об ошибке
Теги
Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер
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